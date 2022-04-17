Ілону Маску запропонували купити держборг Шрі-Ланки замість Twitter — Finance.ua
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Ілону Маску запропонували купити держборг Шрі-Ланки замість Twitter

Вчора 11:47Фондовий ринок
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Кілька днів тому Ілон Маск висловив бажання купити соціальну мережу Twitter запропонувавши 54,2 долари за акцію (або близько 43 мільярдів доларів загалом).
Поки рада директорів Twitter лише запланувала ретельно розглянути його пропозицію, але глава великої індійської компанії Snapdeal порадив Маску альтернативне вкладення такої великої суми: Кунал Бахль запропонував американському підприємцю купити зовнішній борг Шрі-Ланки.
Таким чином Маск міг би врятувати країну від дефолту, а її жителі, ймовірно, зітхнули б з полегшенням, оскільки наразі Шрі-Ланка переживає найгіршу економічну кризу з моменту здобуття незалежності у 1948 році.
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Кризу спричинило скорочення іноземного туризму через пандемію, що призвело до браку валютних резервів. У цих умовах ланкійська влада була змушена скоротити імпорт і запровадити сувору економію ресурсів. Зовнішнім запозиченням та боротьбі з економічною кризою перешкоджає великий зовнішній борг Шрі-Ланки.
За матеріалами: internetua.com
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