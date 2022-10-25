Ілон Маск спрогнозував кінець кризи — Finance.ua

Ілон Маск спрогнозував кінець кризи Вчора 05:20 — Фінтех і Картки

Ілон Маск спрогнозував кінець кризи

Ілон Маск, як завжди, проявляє активність у Твіттері. Днями він брав участь в обговоренні, коли закінчиться рецесія. Мільярдер вважає, що для цього потрібно чекати весни 2024 року.

Глава Tesla нічого не згадував про Bitcoin. Але криптокоментатори чутливо поставилися до цієї дати — адже на весну 2024-го заплановано халвінг BTC. А це означає, що доведеться чекати хорошого ринку ще півтора року.

Можливо, з цієї причини компанія Tesla перестала продавати і купувати Bitcoin. У третьому кварталі вони вважали за краще просто притримати ВТС до кращих часів.

Легендарний аналітик Пітер Брандт теж згоден із прогнозом Маска. Він вважає, що наступний бичачий ринок буде через 2 роки.

Як зараз почувається ринок

Сьогодні ціна Bitcoin тримається на рівні $19 000. На момент написання вона становить $19 317.

Аналітики повторюють: «купувати криптовалюту, коли долар зростає, — небезпечна ідея». Долар залишається сильним, оскільки ФРС продовжує свою політику підвищення процентних ставок. Інфляція поки що не відступає, тому наддержава навряд чи відмовиться від яструбиної політики найближчим часом.

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