Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним — Finance.ua
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Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним

Технології&Авто
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Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним
Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним
Американський бізнесмен Ілон Маск, новий власник Twitter, розглядає можливість зробити доступ до соцмережі платним.
Про це пише вісник Кремнієвої долини — видання Platformer.
Зокрема джерела у компанії стверджують, що Маск разом зі своїм радником Девідом Саксом обговорював план, згідно з яким у Twitter може бути встановлений щомісячний ліміт на безкоштовне перебування у мережі, після чого користувачам буде запропоновано сплатити підписку, якщо вони й надалі хочуть зайти в Twitter.
Якою може бути вартість такої підписки, не повідомляється, однак, як пише видання, уже зрозуміло, що «Twitter ніколи не буде таким, як раніше».
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Нагадаємо, одразу ж після купівлі компанії тиждень тому Маск запровадив перше нововведення щодо купівлі синьої галочки верифікації. Преміум-підписка Twitter Blue, що пропонує будь-якому користувачеві синю галочку «як у знаменитості», коштуватиме $7,99 на місяць.
Після цього, за ініціативи Маска, з компанії Twitter звільнили 50% працівників, найменше «постраждали» відділи, які боряться з fake news.
За матеріалами:
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