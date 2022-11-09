Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним — Finance.ua

Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним Сьогодні 18:10 — Технології&Авто

Ілон Маск розглядає можливість зробити Twitter платним

Американський бізнесмен Ілон Маск, новий власник Twitter, розглядає можливість зробити доступ до соцмережі платним.

Про це пише вісник Кремнієвої долини — видання Platformer

Зокрема джерела у компанії стверджують, що Маск разом зі своїм радником Девідом Саксом обговорював план, згідно з яким у Twitter може бути встановлений щомісячний ліміт на безкоштовне перебування у мережі, після чого користувачам буде запропоновано сплатити підписку, якщо вони й надалі хочуть зайти в Twitter.

Якою може бути вартість такої підписки, не повідомляється, однак, як пише видання, уже зрозуміло, що «Twitter ніколи не буде таким, як раніше».

Нагадаємо, одразу ж після купівлі компанії тиждень тому Маск запровадив перше нововведення щодо купівлі синьої галочки верифікації. Преміум-підписка Twitter Blue, що пропонує будь-якому користувачеві синю галочку «як у знаменитості», коштуватиме $7,99 на місяць.

Після цього, за ініціативи Маска, з компанії Twitter звільнили 50% працівників, найменше «постраждали» відділи, які боряться з fake news.

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