Ілон Маск приховував інформацію про безпеку свого мозкового імпланту — Finance.ua
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Ілон Маск приховував інформацію про безпеку свого мозкового імпланту

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Четверо американських законодавців звернулися до Комісії з цінних паперів і бірж з проханням розслідувати, чи не здійснив Ілон Маск шахрайства з цінними паперами (SEC), нібито ввівши інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляє компанія Neuralink.
Перевірка дотримання компанією Neuralink протоколів безпеки пов’язана з підготовкою до перших випробувань мозкового імплантату на людях, що є найважливішим етапом у реалізації амбіцій компанії з надання допомоги пацієнтам у подоланні паралічу та безлічі неврологічних захворювань.
У листі наводяться ветеринарні документи, отримані в ході експериментів Neuralink на мавпах, які свідчать про те, що імплантати мали на тваринах «виснажливий вплив», включаючи параліч, судоми та набряк мозку.
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Щонайменше 12 молодих і здорових мавп зазнали евтаназії «внаслідок проблем з імплантатом компанії», йдеться в листі.
При цьому Маск, генеральний директор Neuralink, применшив стурбованість інвесторів результатами випробувань на тваринах, йдеться у листі. Раніше Маск написав, що «жодна мавпа не померла внаслідок імплантації Neuralink».
Блюменауер та інші законодавці написали в SEC, що вивчені ними факти свідчать про те, що загибель тварин в експериментах Neuralink «безпосередньо пов’язана з безпекою та ринковою привабливістю інтерфейсу компанії Neuralink».
В результаті заява Маска «могла порушити» правила SEC, зазначають законодавці.
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Минулого року співробітники Neuralink повідомили агентству Reuters, що компанія поспішала і припускалася помилок при проведенні операцій на мавпах, свинях і вівцях, що призводило до загибелі більшої кількості тварин, ніж необхідно.
До прискорення процесу підштовхував Маск, який чинив тиск на співробітників, вимагаючи надати дані про безпеку, необхідні Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для вирішення випробувань на людях.
У травні компанія Neuralink оголосила, що отримала дозвіл на проведення першого клінічного випробування на людині.
За матеріалами:
itechua
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