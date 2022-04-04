Ілон Маск придбав 9% акцій Twitter – на тлі обурень щодо обмежень свободи слова на платформі — Finance.ua
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Ілон Маск придбав 9% акцій Twitter – на тлі обурень щодо обмежень свободи слова на платформі

Вчора 23:09Технології&Авто
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У мережу потрапив документ Комісії з цінних паперів США, в якому йдеться, що гендиректор Tesla Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter. Частку у сервісі він придбав 14 березня, а після повідомлень ЗМІ про операцію акції зросли більш ніж на 25%.
CNBC підрахувало, що акції коштували $2,89 млрд.
Вже після покупки Маск створив опитування в Twitter, де питав, чи дотримується сервіс свободи слова.
«З огляду на те, що Twitter де-факто служить громадським майданчиком, недотримання принципів свободи слова фундаментально підриває демократію», — зазначає Ілон Маск.
Засновник Tesla неодноразово заявляв, що є затятим прихильником свободи слова. Також він відмовився заблокувати доступ до пропагандистських російських сайтів на інтернет-супутниках Starlink.
За матеріалами: ITC.ua
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