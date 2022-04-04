Ілон Маск придбав 9% акцій Twitter – на тлі обурень щодо обмежень свободи слова на платформі — Finance.ua

Ілон Маск придбав 9% акцій Twitter – на тлі обурень щодо обмежень свободи слова на платформі

У мережу потрапив документ Комісії з цінних паперів США, в якому йдеться, що гендиректор Tesla Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter. Частку у сервісі він придбав 14 березня, а після повідомлень ЗМІ про операцію акції зросли більш ніж на 25%.

CNBC підрахувало, що акції коштували $2,89 млрд.

Вже після покупки Маск створив опитування в Twitter, де питав, чи дотримується сервіс свободи слова.

«З огляду на те, що Twitter де-факто служить громадським майданчиком, недотримання принципів свободи слова фундаментально підриває демократію», — зазначає Ілон Маск.

Засновник Tesla неодноразово заявляв, що є затятим прихильником свободи слова. Також він відмовився заблокувати доступ до пропагандистських російських сайтів на інтернет-супутниках Starlink.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.