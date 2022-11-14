Ілон Маск попередив, що Twitter робитиме багато дурниць у найближчі місяці — Finance.ua

Ілон Маск попередив, що Twitter робитиме багато дурниць у найближчі місяці Сьогодні 01:41 — Технології&Авто

Ілон Маск попередив, що Twitter робитиме багато дурниць у найближчі місяці

Новий власник Twitter Ілон Маск попросив своїх підписників приготуватися до «багатьох дурниць у найближчі місяці» — генеральний директор Tesla обіцяє ряд експериментів, який може сподобатися далеко не всім користувачам.

«Зауважте, що найближчими місяцями Twitter робитиме багато дурниць. Ми збережемо те, що працює, і змінимо те, що не працює», — таємничо затвітив Маск.

Під час сесії запитань і відповідей у ​​Twitter Spaces, яка відбулася 9 листопада, Маска запитали, що він думає про рекламу у Twitter, на що мільярдер відповів: «Один зі способів розв’язати це питання — інтегрувати рекламу в рекомендовані твіти».

Маск також припустив, що «блакитну галочку» буде знищено після оновленого запуску Twitter blue. Потім співробітниця Twitter пояснила, що на даному етапі такий привілей надаватиметься лише державним і комерційним організаціям.

«У Twitter більше немає священних корів. Ілон готовий спробувати багато речей — чимало з них зазнають невдачі, деякі досягнуть успіху. Мета полягає в тому, щоб знайти правильне поєднання успішних змін для зростання бізнесу», -затвітила вона пізніше.

Під час обговорення Маск також запропонував ряд змін для соцмережі: додавання довшого тексту до твітів, покращення функції пошуку, формування ради модерації контенту платформи, повернення коротких відео Vine, додавання платних повідомлень, що дозволятимуть користувачам надсилати приватні меседжі політикам, лідерам думок тощо.

Також Twitter подав документи на реєстрацію у мережі щодо боротьби з фінансовими злочинами при Міністерстві фінансів США (FinCEN) — у майбутньому це дозволить безпечно обробляти платежі на платформі.

Нагадаємо, що після завершення угоди про придбання Twitter, Маск вже вніс радикальні зміни в компанію — звільненив СЕО, вивів раду директорів та скоротив майже 75% працівників компанії.

noworries За матеріалами:

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