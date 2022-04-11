Ілон Маск показав оновлену версію Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua

Ілон Маск показав оновлену версію Tesla Cybertruck (фото)

Ілон Маск показав оновлену версію Tesla Cybertruck (фото)

Компанія Tesla провела захід Cyber Rodeo на честь відкриття заводу Gigafactory Texas в Остіні. Саме ця фабрика має стати основною потужністю з виробництва футуристичного електричного пікапа Cybertruck. Оновлену версію автівки також показали на заході.

На заході глава компанії Ілон Маск показав чергову оновлену версію Cybertruck, яка відрізняється від того, що офіційно демонстрували раніше. Тепер Cybertruck набагато більше схожий на серійний автомобіль.

Із очевидних та одразу помітних змін в Cybertruck — бічні дзеркала. Попередні версії автівки не мали бокових дзеркал, що викликало чимало питань та жваві обговорення у мережі. Також з’явився величезний склоочисник і змінилася форма фар та задніх ліхтарів. Змін зазнав і дизайн дисків, а заднє скло тепер опускається.

При цьому у автомобіля зникли дверні ручки — на їхнє місце прийшла система, яка автоматично впускатиме власника всередину, як тільки він підійде достатньо близько до автомобіля.

Коли Cybertruck почнуть продавати?

Ілон Маск розкрив нові терміни старту продажів довгоочікуваного пікапа. Він вибачився за затримки із випуском Cybertruck, вперше анонсованого ще у 2019 році.

Спочатку планувалося, що Cybertruck стане доступним у 2021 році, потім терміни зрушили на 2022 рік. Тепер Маск пообіцяв, що продажі розпочнуться у 2023 році.

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