Ілон Маск обвалив вартість мемного криптотокена одним твітом — Finance.ua

Ілон Маск обвалив вартість мемного криптотокена одним твітом Сьогодні 16:54 — Криптовалюта

Ілон Маск обвалив вартість мемного криптотокена одним твітом

Мільярдер Ілон Маск у черговий раз став причиною змін вартості цифрових активів. Цього разу Маск обвалив ціну мемтокена BOB.

Вартість BOB за добу впала на 45%, після того, як власник Twitter заявив про блокування облікового запису проекту в соціальній мережі. Ілон Маск пов’язав акаунт зі злочинцями.

«Це, безумовно, схоже на шахрайський обліковий запис. Якщо це так, то його буде заблоковано», — написав мільярдер.

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Вартість BOB після цього твіту різко впала — на 45% за добу та на 70.4% за 30 днів.За даними Coingecko, обсяг торгів BOB за останні 24 години становить приблизно $4.9 млн. Показник зменшився майже на 65% порівняно з даними неділі, 18 червня.

Обліковий запис ExplainThisBob став вірусним у Твіттері наприкінці квітня — все завдяки дотепним твітам та комедійним відповідям. Маск одного разу відповів @ExplainThisBob: «Я люблю Боба», що сприяло стрибку вартості токена. З того часу мільярдер кілька разів взаємодіяв з акаунтом.

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