Ice Universe показав крихітну рамку iPhone 15 Pro Max — Finance.ua

Ice Universe показав крихітну рамку iPhone 15 Pro Max Сьогодні 22:11 — Фондовий ринок

Ice Universe показав крихітну рамку iPhone 15 Pro Max

Перевірений інформатор Ice Universe опублікував фотографію, на якій показано захисне скло для флагманського смартфона iPhone 15 Pro Max.

«Смартфону iPhone 15 Pro Max судилося стати суперфлагманом», — так Ice Universe прокоментував фотографію iPhone 15 Pro, екран якого отримає помітно зменшену рамку в порівнянні з попередником.

Раніше популярний YouTube-канал Unbox Therapy , на який підписано понад 18 млн осіб, опублікував 20-хвилинний відеоролик із демонстрацією макета флагманського смартфона iPhone 15 Pro Max.

Крім зменшеної рамки, новий флагман повинен отримати здвоєну клавішу регулювання гучності, нову кнопку зміни режимів звуку замість звичного перемикача та роз’єм USB-C для швидкого заряджання та передачі даних.

Ice Universe першим точно розповів про новий тренд на смартфони з екранами-водоспадами, про чубчик в iPhone X, про новий дизайн iPhone 14 з вирізом Dynamic Island і про різні 200-мегапіксельні датчики зображення.

Portaltele За матеріалами:

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