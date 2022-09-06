IBOX BANK виділили серед банків України, Голову Правління Петра Мельника нагородили орденом — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ IBOX BANK виділили серед банків України, Голову Правління Петра Мельника нагородили орденом Вчора 10:10 — Фондовий ринок

Перший транзакційний банк IBOX BANK нагородили відзнакою «Професійні досягнення заради миру в Україні». Премію присудила Генеральна дирекція Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття».

В ході урочистого нагородження Голова Наглядової Ради IBOX BANK Альона Шевцова відзначила, що праця кожного українця на своєму професійному фронті наближає нашу спільну Перемогу.

«Жодна нація світу так стоїчно та героїчно не переживала трагедію війни з росіянами, як її переживаємо ми, українська нація. Ми боремося на всіх фронтах. Ми єдині. Ми щодня йдемо на роботу та живемо лише думкою, що новий день наближає день нашої Перемоги. Ми все витримаємо та відбудуємо нашу Батьківщину знову», — відзначила Голова Наглядової Ради АТ « АЙБОКС БАНК » Альона Шевцова.

Відзнакою Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття» також нагороджений Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник. Керівник фінустанови відзначений орденом «За громадянську доблесть».

«Сьогодні кожен українець робить свій особистий внесок у зміцнення незалежності та територіальної цілісності України. Дякую від себе особисто й від імені всього колективу банку за прекрасний жест у вигляді вручення нагороди. Ми розуміємо, що наша єдність та взаєморозуміння і повага один до одного сьогодні вкрай важлива для Батьківщини, тому ми були й будемо відповідальним фінансовим партнером і впевнено плануємо перспективи подальшого розвитку та вдосконалення», — зазначив Голова Правління АТ «АЙБОКС БАНК» Петро Мельник.

Почесна нагорода «Професійні досягнення заради миру в Україні» створена з метою підтримки вітчизняних компаній, що незмінно орієнтовані на інтереси споживачів і представляють на українському ринку продукцію та послуги бездоганної якості, стимулюють інші вітчизняні компанії в боротьбі за якість та впливають на конкурентоспроможність країни в цілому.

Подяки від Генеральної дирекції Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття» також отримали Голова Ради IBOX BANK Альона Шевцова, заступник Голови Ради IBOX BANK Віталій Зварич та інкасатори Київського відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей Олександр Харківський та Максим Пилипенко.

В оргкомітеті премії також відзначають, що саме сьогодні, у цей складний для України час, надважливо працювати, давати роботу своїм співробітникам, платити податки та підтримувати економічний розвиток нашої держави.

IBOX BANK (АЙБОКС БАНК) — це перший в Україні транзакційний банк, який надає усі види послуг як юридичним, так і фізичним особам.

На українському фінансовому ринку з 1993 року. У 2013 році був визнаний найстабільнішим, а у 2020 році став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 року банк зафіксував п’ятикратне зростання доходу.

Акціонери банку дотримуються позиції економічного патріотизму та інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень. Вже в березні, завдяки інвестиціям, IBOX BANK виріс і увійшов до другої групи банків.

В серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою.

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