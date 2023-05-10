IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx — Finance.ua

IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx Сьогодні 22:45 — Технології&Авто

IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx

International Business Machines (IBM) запустила нову платформу штучного інтелекту та даних Watsonx, яка допоможе компаніям інтегрувати штучний інтелект у свій бізнес.

Про це пише Reuters.

«Запуск нової платформи штучного інтелекту відбувся через десять років після того, як програмне забезпечення IBM під назвою Watson привернуло увагу завдяки перемозі в ігровому шоу Jeopardy. IBM тоді заявила, що Watson може „вивчати“ і обробляти людську мову. Але висока вартість Watson на той час зробила його використання складним завданням для компаній», — пише Reuters.

За словами гендиректора IBM Арвінда Крішна, успіх чат-бота ChatGPT за одну ніч привертає увагу компаній до впровадження штучного інтелекту, а IBM шукає нові ринки збуту.

Цього разу нижча вартість впровадження моделей штучного інтелекту означає, що шанси на успіх високі, додав він.

Як пише TechCrunch , запуск Watsonx мотивований проблемами, з якими багато компаній все ще стикаються під час розгортання ШІ на робочому місці.

При цьому 30% бізнес-лідерів, які взяли участь в опитуванні IBM, називають проблеми довіри та прозорості як барʼєри, що стримують їх від впровадження ШІ, 42% посилаються на проблеми з конфіденційністю, особливо щодо генеративного ШІ.

«ШІ може не замінити менеджерів, але менеджери, які використовують ШІ, замінять менеджерів, які цього не роблять», — сказав комерційний директор IBM Роб Томас.

Watsonx вирішує цю проблему, стверджує IBM, надаючи клієнтам доступ до набору інструментів та консультаційних ресурсів, необхідних для створення власних моделей штучного інтелекту або доопрацювання та адаптації наявних моделей ШІ на основі їхніх власних даних.

Використовуючи Watsonx. ai, користувачі також можуть перевіряти і розгортати моделі, а також відстежувати їх після розгортання, консолідуючи свої різні робочі процеси, додали в компанії.

IBM стверджує, що Watsonx — це єдина на ринку інструментальна платформа штучного інтелекту, яка пропонує цілий ряд попередньо навчених, розроблених для підприємств моделей і «економічно ефективну інфраструктуру».

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