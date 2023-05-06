IBM планує призупинити набір людей на деякі посади: штучний інтелект може замінити тисячі робочих місць — Finance.ua

IBM планує призупинити набір людей на деякі посади: штучний інтелект може замінити тисячі робочих місць 06.05.2023, 00:50 — Фондовий ринок

IBM планує призупинити набір людей на деякі посади: штучний інтелект може замінити тисячі робочих місць

Американська корпорація IBM планує призупинити прийом людей на посади, які можуть бути замінені штучним інтелектом у найближчі роки.

Про це заявив генеральний директор компанії Арвінд Крішна, передає Bloomberg.

За його словами, набір співробітників на допоміжні місця, такі як HR, припиниться чи сповільниться. Посади, не пов’язані з клієнтами, в IBM обіймають приблизно 26 000 працівників.

«Я легко бачу, як 30% з них замінюються штучним інтелектом та автоматизацією протягом пʼяти років», — сказав Крішна.

Як пише Bloomberg, це означало б втрату приблизно 7800 робочих місць. Оскільки інструменти штучного інтелекту захоплюють уяву своєю здатністю автоматизувати обслуговування клієнтів, писати текст і генерувати код, багато спостерігачів стурбовані їхнім потенціалом підірвати ринок праці. План гендиректора IBM представляє одну з найбільших стратегій щодо робочої сили, оголошених у відповідь на швидкий розвиток технологій.

Крішна зауважив, що такі завдання, як надання листів з підтвердженням працевлаштування або переміщення співробітників між відділами, будуть повністю автоматизовані. При цьому деякі функції HR, такі як оцінка складу робочої сили та продуктивності, ймовірно, не будуть замінені протягом наступного десятиліття.

Наразі в IBM працюють близько 260 000 людей, і корпорація продовжує наймати співробітників для розробки програмного забезпечення та роботи з клієнтами. На початку 2023 року компанія оголосила про скорочення робочих місць, яке може торкнутися близько 5 000 людей. Попри це, Крішна сказав, що в цілому IBM збільшила свою робочу силу, залучивши приблизно 7 000 осіб у першому кварталі року.

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