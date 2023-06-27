IBM купує розробника хмарних сервісів Apptio за 4,6 мільярди доларів — Finance.ua

IBM купує розробника хмарних сервісів Apptio за 4,6 мільярди доларів Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Корпорація International Business Machines (IBM) оголосила, що придбає платформу управління технологічними витратами Apptio у Vista Equity Partners за 4,6 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ця угода — ще один крок, спрямований на посилення можливостей IBM у сфері хмарних технологій та автоматизації.

IBM заявила, що фінансуватиме транзакцію за рахунок наявних коштів і очікує, що угода буде закрита у другій половині 2023 року.

«Угода відбувається в той час, коли компанії скорочують свої технологічні бюджети на тлі складних макроекономічних умов. IBM скоротила близько 3900 робочих місць на початку цього року і повідомила про зростання доходів у березневому кварталі менш ніж на 1% у річному вимірі.

За словами технологічного гіганта, придбання Apptio, компанії, що надає програмне забезпечення як послугу, з більш ніж 1 500 клієнтами і партнерськими відносинами з хмарними компаніями від AWS до Salesforce, принесе користь бізнесу IBM Red Hat, портфоліо ШІ і консалтинговому бізнесу компанії", — пише агентство.

«В майбутньому ми будемо орієнтуватися (на злиття і поглинання) і шукати можливості в сфері програмного забезпечення і консалтингу», — сказав старший віце-президент Роб Томас в інтерв'ю агентству Reuters.

Агентство додає, що IBM переорієнтовується, щоб зосередитися на новітніх пропозиціях у сфері штучного інтелекту та хмарних технологій.

У 2019 році вона купила постачальника програмного забезпечення Red Hat приблизно за 34 мільярди доларів, що стало найбільшим придбанням в її історії, а два роки по тому виокремила свій бізнес з ІТ-інфраструктури та центрів обробки даних Kyndryl Holdings. Минулого року компанія закрила угоду з продажу деяких своїх активів у сфері медичних даних та аналітики.

Компанія Apptio, заснована в Сіетлі в 2007 році, допомагає компаніям управляти і розуміти свої витрати на хмарні сервіси і пропонує такі функції, як ІТ-бюджетування, прогнозування та фінансовий аналіз.

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