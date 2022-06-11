Hyundai запускає свій сервіс безпілотного таксі (відео) — Finance.ua

Hyundai запускає свій сервіс безпілотного таксі (відео)

У Сеулі розпочала роботу служба безпілотного таксі RoboRide. Першим його пасажиром став мер міста О Се Хун. Про це повідомляє прес-служба Hyundai.

Саме Hyundai спільно зі стартапом Jin Mobility є організатором сервісу таксі. Пасажирів возитимуть безпілотні електромобілі Hyundai Ioniq 5. Попервах їх буде два, але з часом їх кількість збільшиться.

Електрокари оснащені автопілотом 4 рівня, тобто можуть пересуватись повністю самостійно. Втім, у салоні буде водій-оператор — в екстремальній ситуації він зможе взяти керування на себе. Сервіс RoboRide вже отримав усі необхідні дозволи.

Замовити таксі RoboRide можна буде через спеціальний мобільний додаток. Hyundai Ioniq 5 зможе взяти до трьох пасажирів.

Безпілотні Hyundai Ioniq 5 курсуватимуть у центральному районі Гангнам (саме про нього знаменита пісня Gangnam style). Оскільки трафік там досить щільний, то таксі RoboRide працюватимуть з 10.00 до 16.00 і їх експлуатація в години пік поки що не планується.

Звичайно, поки що RoboRide — пілотний проект, як і аналогічні служби автономних таксі в інших країнах. Він дозволить не лише «обкатати» автопілот у реальних умовах, а й випробувати систему взаємодії безпілотних автомобілів із «розумними» світлофорами та іншою інноваційною інфраструктурою сучасних міст.

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