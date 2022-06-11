Hyundai запускає свій сервіс безпілотного таксі (відео) — Finance.ua
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Hyundai запускає свій сервіс безпілотного таксі (відео)

Вчора 01:37Технології&Авто
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У Сеулі розпочала роботу служба безпілотного таксі RoboRide. Першим його пасажиром став мер міста О Се Хун. Про це повідомляє прес-служба Hyundai.
Саме Hyundai спільно зі стартапом Jin Mobility є організатором сервісу таксі. Пасажирів возитимуть безпілотні електромобілі Hyundai Ioniq 5. Попервах їх буде два, але з часом їх кількість збільшиться.
Електрокари оснащені автопілотом 4 рівня, тобто можуть пересуватись повністю самостійно. Втім, у салоні буде водій-оператор — в екстремальній ситуації він зможе взяти керування на себе. Сервіс RoboRide вже отримав усі необхідні дозволи.
Hyundai запускає свій сервіс безпілотного таксі (відео)
Замовити таксі RoboRide можна буде через спеціальний мобільний додаток. Hyundai Ioniq 5 зможе взяти до трьох пасажирів.
Безпілотні Hyundai Ioniq 5 курсуватимуть у центральному районі Гангнам (саме про нього знаменита пісня Gangnam style). Оскільки трафік там досить щільний, то таксі RoboRide працюватимуть з 10.00 до 16.00 і їх експлуатація в години пік поки що не планується.
Звичайно, поки що RoboRide — пілотний проект, як і аналогічні служби автономних таксі в інших країнах. Він дозволить не лише «обкатати» автопілот у реальних умовах, а й випробувати систему взаємодії безпілотних автомобілів із «розумними» світлофорами та іншою інноваційною інфраструктурою сучасних міст.
За матеріалами: Фокус
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