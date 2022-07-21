Hyundai випустить недорогий електрокар для Європи — Finance.ua
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Hyundai випустить недорогий електрокар для Європи

Технології&Авто
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Hyundai випустить недорогий електрокар для Європи
Hyundai випустить недорогий електрокар для Європи, Фото: Hyundai
Hyundai планує випустити компактний електромобіль для міста. Нова модель коштуватиме близько 20 тисяч євро в базовій версії.
Інформацію підтвердив директор із маркетингу європейського підрозділу Hyundai Андреас-Крістоф Гофман виданню Automotive News Europe.
Саме на ринок Європи й буде націлений недорогий електромобіль Hyundai. Компактна модель прийде на зміну хетчбеку Hyundai i10 і стане найдешевшим електрокаром марки.
Її основними конкурентами стануть кросовер Cupra Urban Rebel та інші бюджетні електромобілі концерну Volkswagen.
Новинка з’явиться до 2030 року — в межах стратегії Hyundai до кінця десятиліття мають показати одразу 11 електричних моделей. Однак у найближчі кілька років чекати недорогий електрокар усе ж таки не варто.
За матеріалами:
Фокус
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