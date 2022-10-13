Hyundai вкладе $13 мільярдів у програмне забезпечення для авто — Finance.ua
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Hyundai вкладе $13 мільярдів у програмне забезпечення для авто

Технології&Авто
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Hyundai вкладе $13 мільярдів у програмне забезпечення для авто
Hyundai вкладе $13 мільярдів у програмне забезпечення для авто
Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group оголосила, що інвестує 18 трильйонів вон (13 мільярдів доларів США), щоб застосувати вдосконалене програмне забезпечення для всіх своїх автомобілів і запропонувати своїм клієнтам послуги регулярного оновлення ПЗ.
Про це повідомляє Yonhap.
Автовиробник вирішив здійснити значні інвестиції в програмне забезпечення, щоб з 2025 року випускати на світові ринки більшість своїх нових автомобілів як «транспортний засіб, визначений програмним забезпеченням (SDV)».
Hyundai Motor Group прагне регулярно оновлювати характеристики та функції всіх транспортних засобів, які продаватимуться в усьому світі починаючи з 2025 року, намагаючись таким чином перетворитися на майбутнього постачальника мобільних рішень.
«Нині клієнти після покупки авто повинні відвідувати центри обслуговування, щоб оновити програмне забезпечення своїх автомобілів. Проте бездротові послуги оновлення будуть доступні для SDV», — сказав представник Hyundai.
Із запланованих інвестицій Hyundai витратить частину на розробку технології автономного водіння, покращення послуг зв’язку та будівництво великого центру обробки даних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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