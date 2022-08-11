Hyundai відкликає понад 70 тисяч авто через несправні запчастини — Finance.ua
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Hyundai відкликає понад 70 тисяч авто через несправні запчастини

Технології&Авто
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Hyundai відкликає понад 70 тисяч авто через несправні запчастини
Hyundai відкликає понад 70 тисяч авто через несправні запчастини
Південнокорейська компанія Hyundai Motor Co. добровільно відкличе понад 70 000 автомобілів для заміни несправних запчастин.
Про це повідомляє Yonhap.
За даними Міністерства землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї, загалом йдеться про 70 582 одиниці шести моделей, включаючи вантажівку Xcient QZ і автобус County.
Проблемою, що призвела до такого рішення, є можливе відключення електроенергії, спричинене несправними запчастинами генератора у вантажівці Hyundai Mighty.
Власники цих автомобілів можуть відвідати спеціалізовані сервісні центри Hyundai, де безкоштовно відбудеться заміна несправних запчастин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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