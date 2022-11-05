Hyundai відкличе майже 45 тисяч кросоверів Santa Fe Sport через ризик займання — Finance.ua
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Hyundai відкличе майже 45 тисяч кросоверів Santa Fe Sport через ризик займання

Фондовий ринок
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Південнокорейська компанія Hyundai запускає на ринку США сервісну акцію, під яку потраплять деякі кросовери Santa Fe Sport. Причина цього — високий ризик займання моторного відсіку.
Всього Hyundai відкличе 44 396 кросоверів Santa Fe Sport 2018 модельного року, у яких через несправність модуля ABS може виникнути коротке замикання, що може спричинити пожежу в моторному відсіку.
На даний момент компанії відомо про чотири випадки загоряння Hyundai Santa Fe Sport через зазначену несправність, причому, два автомобілі, що загорілися, вже ремонтували в рамках попередньої кампанії.
Hyundai планує повідомити всіх власників Santa Fe Sport 2018 модельного року, що потрапили під відкликання, до 26 грудня 2022 року. Всі витрати на ремонт автомобілів візьме автовиробник, тобто для клієнтів він буде абсолютно безкоштовним. Повідомляється, що до проведення ремонтних робіт власники можуть продовжувати їздити на своїх машинах, проте Hyundai настійно рекомендує паркувати їх на вулиці подалі від будівель та споруд.
За матеріалами:
mmr.ua
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