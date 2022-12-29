Hyundai створив прототип дверної ручки авто, яку можна відкривати жестами — Finance.ua

Hyundai створив прототип дверної ручки авто, яку можна відкривати жестами Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

Hyundai створив прототип дверної ручки авто, яку можна відкривати жестами

Південнокорейський автовиробник Hyundai створив прототип дверної ручки авто, якою можна керувати жестами на відстані.

Про це повідомляє Biometric Update

Прототип дверної ручки SomaControl, розроблений у співпраці з нанотехнологічним стартапом Somalytics, має новий тип ємнісного датчика, виготовленого з паперу з вуглецевими нанотрубками.

Компонент може «сприймати» присутність людини на відстані до 200 міліметрів, і в компанії заявили, що він може значно покращити досвід роботи клієнтів із їхніми продуктами за рахунок більш природної та інтуїтивно зрозумілої взаємодії людини з машиною.

«Можливості нашої сенсорної технології безмежні як для автомобільної, так і для інших галузей і застосувань», — сказала генеральний директор Somalytics Барбара Барклі.

З технічної точки зору датчики Somalytics більш чутливі, менші за розміром, вимагають менше енергії та коштують дешевше, ніж деякі традиційні сенсорні технології.

Крім цього, вони можуть бути вбудовані в широкий спектр матеріалів, розміром від 1 до 11 міліметрів.

«Надзвичайно цікаво бачити, як потенціал цієї дивовижної революційної технології втілюється в життя в таких демонстраціях, і ми з нетерпінням чекаємо майбутніх можливостей співпраці з Hyundai», — підсумовує Барклай.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.