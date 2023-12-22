Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює — Finance.ua

Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює Сьогодні 03:30 — Технології&Авто

Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює, www.flickr.com

Компанія Hyundai Mobis, найбільший постачальник комплектуючих та структурний підрозділ компанії Hyundai, розробила прозорий дисплей із використанням голографічної технології.

Зазначається, що Hyundai Mobis загалом у рамках виставки CES 2024 представить два десятки нових мобільних інновацій, «готових до негайного масового виробництва». Анонсовано, що ключовою новинкою стане «інноваційна серія дисплеїв» для автомобілів наступного покоління, серед яких перший у світі рухомий і поворотний дисплей.

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Він також представить дисплей із квантовою точкою та локальним затемненням, а також 3D-дисплей із продуктивністю на рівні OLED.

У Hyundai Mobis заявили, що вперше представлять також прозорий дисплей, який використовує голографічні елементи. Дисплей розташований на прозорій панелі, що полегшує водіям огляд дороги.

Відомо, що прозорий дисплей може збільшувати зображення на лобовому склі. Таким чином водії можуть перевіряти ключову інформацію, не відриваючи очей від дороги надовго. Менеджмент Hyundai Mobis впевнений, що нові дисплеї суттєво змінять дизайн майбутніх авто.

Зазначимо, що Hyundai Mobis поставляє автомобільні комплектуючі не лише материнській компанії. Нещодавно Volkswagen замовив у корейської фірми ряд компонентів для систем активної безпеки. Тому не виключено, що нові дисплеї можна буде побачити на різних авто.

Autogeek За матеріалами:

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