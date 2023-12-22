Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює

Технології&Авто
24
Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює
Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює, www.flickr.com
Компанія Hyundai Mobis, найбільший постачальник комплектуючих та структурний підрозділ компанії Hyundai, розробила прозорий дисплей із використанням голографічної технології.
Зазначається, що Hyundai Mobis загалом у рамках виставки CES 2024 представить два десятки нових мобільних інновацій, «готових до негайного масового виробництва». Анонсовано, що ключовою новинкою стане «інноваційна серія дисплеїв» для автомобілів наступного покоління, серед яких перший у світі рухомий і поворотний дисплей.
Читайте також
Він також представить дисплей із квантовою точкою та локальним затемненням, а також 3D-дисплей із продуктивністю на рівні OLED.
У Hyundai Mobis заявили, що вперше представлять також прозорий дисплей, який використовує голографічні елементи. Дисплей розташований на прозорій панелі, що полегшує водіям огляд дороги.
Відомо, що прозорий дисплей може збільшувати зображення на лобовому склі. Таким чином водії можуть перевіряти ключову інформацію, не відриваючи очей від дороги надовго. Менеджмент Hyundai Mobis впевнений, що нові дисплеї суттєво змінять дизайн майбутніх авто.
Hyundai розробив прозорий дисплей для електромобілів: як працює
Зазначимо, що Hyundai Mobis поставляє автомобільні комплектуючі не лише материнській компанії. Нещодавно Volkswagen замовив у корейської фірми ряд компонентів для систем активної безпеки. Тому не виключено, що нові дисплеї можна буде побачити на різних авто.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.