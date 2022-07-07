Hyundai розпочала випробування «зарядженого» електромобіля Ioniq 5 N (фото) — Finance.ua
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Hyundai розпочала випробування «зарядженого» електромобіля Ioniq 5 N (фото)

Технології&Авто
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Західні видання опублікували світлини з тестовим прототипом «зарядженого» електромобіля Ioniq 5 N. Кузов новинки, яка була помічена на трасі Нюрбургрінг, вкритий плівкою з малюнком, схожим на Гоночний прапор.
Цілком можливо, що раніше журналістам не траплялися версії новинки з тими модифікаціями, які підготовлені для потужнішої N-версії електромобіля.
У будь-якому випадку, високопродуктивна електрична модель не суттєво відрізнятиметься від стандартного Ioniq 5. Хоча подейкують, що Ioniq 5 N отримає двомоторну силову установку, яка є в розпорядженні Kia EV6 GT. Її потужність складає 577 кінських сил. Керуючи всіма чотирма колесами з такою силою, модель Kia може розігнатися до 100 км/год за 3,5 секунд, а максимальна швидкість становить 260 км/год.
Однак ми знаємо, що платформа E-GMP, на якій побудовані обидві ці автівки, має більшу потужність. Цілком можливо, що Hyundai може буквально трохи збільшити потужність, можливо, досягнувши позначки 600 «конячок».

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За матеріалами:
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