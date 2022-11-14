Hyundai розкрила характеристики седана Grandeur сьомого покоління — Finance.ua

Hyundai розкрила характеристики седана Grandeur сьомого покоління Сьогодні 23:02 — Фондовий ринок

Компанія Hyundai Motor розкрила технічні характеристики нового флагманського седана Grandeur, який на деяких інших ринках за межами Південної Кореї називатиметься Azera.

Як стало відомо MMR , новий Hyundai Grandeur оснащується двома типами двигунів на вибір.

Першим став 3,5-літровий GDi з максимальною потужністю 296 к.с., а для гібридна версія матиме 1,6-літровий турбований силовий агрегат, що видає 177 «конячок». При цьому гібридна модель седана отримала два режими керування — E-Comfort Drive для плавної їзди та E-Dynamic Drive для більш динамічного стилю.

Автомобіль може похвалитися різними сучасними системами безпеки та комфорту. Серед особливостей Hyundai Grandeur — антибактеріальне покриття сидінь і всіх поверхонь, до яких найчастіше торкаються водій та пасажири.

Також машина отримала пакет Hyundai Smart Sense, що включає систему запобігання зіткнень під час руху вперед і заднім ходом, а також моніторинг сліпих зон. Опція Remote Smart Parking Assist допоможе водієві при виїзді з паркування.

Довжина нового флагманського седана Hyundai складає 5035 мм, що на 45 мм більше ніж у попереднього покоління. Збільшили також на 10 мм колісну базу та на 50 мм задній звис. В результаті автомобіль отримав нові витончені пропорції та більш просторий салон. Серед особливостей екстер’єру — безрамкові двері та приховані дверні ручки.

Початок продажів Hyundai Grandeur сьомого покоління запланований на другий квартал 2023 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.