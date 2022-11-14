Hyundai розкрила характеристики седана Grandeur сьомого покоління — Finance.ua

Hyundai розкрила характеристики седана Grandeur сьомого покоління
Компанія Hyundai Motor розкрила технічні характеристики нового флагманського седана Grandeur, який на деяких інших ринках за межами Південної Кореї називатиметься Azera.
Як стало відомо MMR, новий Hyundai Grandeur оснащується двома типами двигунів на вибір.
Першим став 3,5-літровий GDi з максимальною потужністю 296 к.с., а для гібридна версія матиме 1,6-літровий турбований силовий агрегат, що видає 177 «конячок». При цьому гібридна модель седана отримала два режими керування — E-Comfort Drive для плавної їзди та E-Dynamic Drive для більш динамічного стилю.
Автомобіль може похвалитися різними сучасними системами безпеки та комфорту. Серед особливостей Hyundai Grandeur — антибактеріальне покриття сидінь і всіх поверхонь, до яких найчастіше торкаються водій та пасажири.
Також машина отримала пакет Hyundai Smart Sense, що включає систему запобігання зіткнень під час руху вперед і заднім ходом, а також моніторинг сліпих зон. Опція Remote Smart Parking Assist допоможе водієві при виїзді з паркування.
Довжина нового флагманського седана Hyundai складає 5035 мм, що на 45 мм більше ніж у попереднього покоління. Збільшили також на 10 мм колісну базу та на 50 мм задній звис. В результаті автомобіль отримав нові витончені пропорції та більш просторий салон. Серед особливостей екстер’єру — безрамкові двері та приховані дверні ручки.
Початок продажів Hyundai Grandeur сьомого покоління запланований на другий квартал 2023 року.
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