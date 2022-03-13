Hyundai призупинив спонсорську угоду з "Челсі" через санкції проти Абрамовича — Finance.ua
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Hyundai призупинив спонсорську угоду з "Челсі" через санкції проти Абрамовича

Вчора 17:20Фондовий ринок
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Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК «Челсі» через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.
Про це пише The Athletic із посиланням на заяву компанії.
Hyundai є «офіційним глобальним автомобільним партнером Челсі» з 2018 року.
«Hyundai став одним із головних партнерів у футболі протягом багатьох років, і компанія підтримує цей спорт, щоб він був силою добра. Ми пишаємося, що завдяки нашій співпраці з ФК «Челсі» підтримуємо гравців, фанатів і масовий футбол.
Однак за нинішніх обставин ми прийняли рішення призупинити нашу маркетингову та комунікаційну діяльність з клубом до подальшого повідомлення", — заявили в Hyundai
Раніше повідомлялось, що угода з Hyundai приносить лондонському клубу 10 млн фунтів на рік. Логотип Hyundai розміщений на рукаві форми «Челсі».
Видання нагадує, що раніше телеком-компанія Three призупинила угоду з клубом.
Водночас, за даними видання, Nike не розриватиме співпрацю з «Челсі».
Спонсори Three оголосили, що призупиняють угоду з клубом «Стемфорд Брідж» у четвер. The Athletic розуміє, що Nike залишається відданим партнерству з Челсі.
Компанія Trivago, ще один спонсор клубу, підтримав «Челсі», але приєднався до заклику змінити власника «якнайшвидше».
«Як глобальний туристичний бренд, ми віримо в об’єднання людей. Це цінності, які поділяє футбольний клуб «Челсі», клуб, якому вже 117 років, з традиціями, надзвичайно важливими для його вболівальників і спільнот, як на місцевому, так і на глобальному рівні, і тому ми вирішили співпрацювати з клубом минулого року.
Невизначеність щодо поточної ситуації з володінням ФК «Челсі» була складною. Для нас важливо продовжувати підтримувати клуб, вболівальників і спільноту разом із важливою роботою, яку проводить Фонд «Челсі», щоб допомогти тим, хто цього потребує", — заявили в Trivago.
За матеріалами: Економічна Правда
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