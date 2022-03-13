Hyundai призупинив спонсорську угоду з "Челсі" через санкції проти Абрамовича — Finance.ua

Hyundai призупинив спонсорську угоду з "Челсі" через санкції проти Абрамовича

Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК «Челсі» через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.

Про це пише The Athletic із посиланням на заяву компанії.

Hyundai є «офіційним глобальним автомобільним партнером Челсі» з 2018 року.

«Hyundai став одним із головних партнерів у футболі протягом багатьох років, і компанія підтримує цей спорт, щоб він був силою добра. Ми пишаємося, що завдяки нашій співпраці з ФК «Челсі» підтримуємо гравців, фанатів і масовий футбол.

Однак за нинішніх обставин ми прийняли рішення призупинити нашу маркетингову та комунікаційну діяльність з клубом до подальшого повідомлення", — заявили в Hyundai

Раніше повідомлялось, що угода з Hyundai приносить лондонському клубу 10 млн фунтів на рік. Логотип Hyundai розміщений на рукаві форми «Челсі».

Видання нагадує, що раніше телеком-компанія Three призупинила угоду з клубом.

Водночас, за даними видання, Nike не розриватиме співпрацю з «Челсі».

Спонсори Three оголосили, що призупиняють угоду з клубом «Стемфорд Брідж» у четвер. The Athletic розуміє, що Nike залишається відданим партнерству з Челсі.

Компанія Trivago, ще один спонсор клубу, підтримав «Челсі», але приєднався до заклику змінити власника «якнайшвидше».

«Як глобальний туристичний бренд, ми віримо в об’єднання людей. Це цінності, які поділяє футбольний клуб «Челсі», клуб, якому вже 117 років, з традиціями, надзвичайно важливими для його вболівальників і спільнот, як на місцевому, так і на глобальному рівні, і тому ми вирішили співпрацювати з клубом минулого року.

Невизначеність щодо поточної ситуації з володінням ФК «Челсі» була складною. Для нас важливо продовжувати підтримувати клуб, вболівальників і спільноту разом із важливою роботою, яку проводить Фонд «Челсі», щоб допомогти тим, хто цього потребує", — заявили в Trivago.

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