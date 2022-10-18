Hyundai продає свій завод в росії — Finance.ua
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Hyundai продає свій завод в росії

Фондовий ринок
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Компанія Hyundai розглядає можливість продажу свого російського заводу, що розташований у Санкт-Петербурзі.
Як стало відомо MMR, рішення про продаж російських активів може бути ухвалене через фінансові витрати. Наразі завод Hyundai перебуває у простої через збій логістичних ланцюжків. При цьому компанія продовжує виплачувати зарплати та сплачувати податки. Коли буде ухвалено остаточне рішення про долю російського заводу Hyundai, поки не повідомляється.
За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), у вересні цього року компанія Hyundai продала в рф 3888 нових автомобілів. Ця цифра на 71% нижча за показники за аналогічний період 2021 року.
Раніше стало відомо, що Nissan залишає російську федерацію та передає активи тамтешній владі.
Нагадаємо, після вторгнення рф в Україну багато іноземних автомобільних брендів припинили постачання машин на російський ринок і заморозили свої російські виробництва.
За матеріалами:
mmr.ua
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