Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки — Finance.ua
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Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки

Технології&Авто
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Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки
Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки, Фото: carscoops
Відомий виробник автомобілів Hyundai, який має багато інших компаній, які спеціалізуються в різних сферах, показав свій футуристичний танк зі стелс-технологіями.
Про це інформує Carscoops.
Hyundai Rotem — це компанія, яка виробляє поїзди, обладнання для виробництва, танки, бронетехніку та безпілотну зброю. На Сеульській аерокосмічній та дизайнерській виставці вона показала свій новий танк, який не схожий на звичайний.
«Новітня конструкція, яка використовує переваги стелс-технології, була створена спільно з Hyundai Motor і висвітлює майбутнє наземних транспортних засобів. У нас ще немає конкретних термінів повного виробництва, оскільки автомобіль все ще знаходиться на стадії концепції. Ми також повинні з’ясувати рівень попиту з боку різних урядів», — сказав представник Hyundai Rotem.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Його називають основним бойовим танком нового покоління, він має незвичний дизайн і світлу колірну гамму. Танк має особливий малюнок, який допоможе уникати радарного виявлення. Він цікавий тим, що повністю автоматичний і має дистанційно керовану башту. Також у танку є активна система оборони від атак. Він може співпрацювати й з універсальним безпілотником-розвідником.
Hyundai Rotem посилює свою роль у військовому секторі після того, як уклав угоду про постачання Польщі 180 своїх танків K2PL до 2025 року.
За матеріалами:
Espreso.tv
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