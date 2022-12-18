Hyundai представила робота-кур’єра, який їздить на ліфті та розпізнає клієнтів — Finance.ua

Hyundai представила робота-кур’єра, який їздить на ліфті та розпізнає клієнтів Сьогодні 04:57 — Технології&Авто

Hyundai представила робота-кур’єра, який їздить на ліфті та розпізнає клієнтів

Hyundai Motor Group запустила пілотний проєкт з автономним роботом-кур’єром, який пришвидшує доставку «останньої милі». Електронний кур’єр вміє сам будувати маршрути до мети, об’їжджає перешкоди на шляху, їздить на ліфті і навіть розпізнає двері, що відкриваються. Відсік із замовленим товаром він також відкриває самостійно, коли до нього наближається одержувач. Два роботи вже почали роботу: один працює в готелі Rolling Hills Hotel з 8 до 10 вечора, а другий обслуговує мешканців на околиці Сеула.

Робот побудований на модульній платформі Plug&Drive (PnD), яку Hyundai представила на Виставці споживчої електроніки CES на початку року. Його забезпечили камерами та лідерами, чотирма невеликими колесами з амортизаторами, що дозволяють без шкоди для вантажу долати легкі нерівності, відсіком для замовлення, а також ілюмінацією, що сигналізує про низький заряд, та діодними «очима». Вінчає капсулу екранчик, на якому висвічується інформація для замовника.

У готелі робот розвозить їжу та напої: постояльці замовляють їх через месенджер KakaoTalk. Він самостійно їздить коридорами, розпізнаючи людей та об’єкти за допомогою алгоритмів глибокого навчання, а також користується ліфтом. Причому, якщо ліфт буде заповнений, безпілотник почекає наступного.

Ще одна «фішка» робота Hyundai — здатність відрізняти дорослих від дітей та сповіщати про замовлення відповідно до віку, використовуючи різний текст та голос.

Робот, що працює у житловому кварталі, приймає замовлення через додаток корейського сервісу з доставки їжі Baemin. Отримавши замовлення, він сам шукає потрібний товар у місцевому магазині і також привозить до дверей квартири, відкриваючи вхідні двері і користуючись ліфтом за допомогою бездротового зв’язку.

За результатами пілотної програми Hyundai удосконалить робота, а потім поступово збільшуватиме кількість електронних кур’єрів та їх години роботи. Згодом планується підключити доставника до роботи з комерційними клієнтами.

У жовтні глава Tesla Ілон Маск показав людиноподібного робота Optimus , якого має намір пустити в серію. За його задумом, такі андроїди зможуть виконувати за людину небезпечну або монотонну роботу, а коштуватимуть вони при цьому недорого — менш як 20 тисяч доларів, що дешевше за Lada Vesta.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.