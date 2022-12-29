Hyundai показала повністю безпілотні транспортні засоби — Finance.ua

Hyundai показала повністю безпілотні транспортні засоби Сьогодні 01:46 — Технології&Авто

Опубліковано перші фото концепт-карів Hyundai M.Vision TO та M.Vision HI. Прототипи безпілотних авто презентують у січні на шоу CES у Лас-Вегасі.

Їхні характеристики розкрили на офіційній сторінці Hyundai у Facebook.

Новий Hyundai M.Vision TO — автономний шатл з розсувними дверима та великою площею скління. На кузові встановлені зовнішні екрани, на які може проєктуватися реклама або інша інформація. У салоні встановлені крісла, що повертаються, обшиті зносостійким матеріалом.

Hyundai M.Vision TO

Hyundai M.Vision HI — найбільш розкішний безпілотник із незграбним футуристичним дизайном. У його салоні встановлені комфортабельніші крісла, а вікна працюють голографічними дисплеями — пасажири можуть дивитися відео або сидіти в інтернеті.

Hyundai M.Vision HI

Безпілотні електромобілі Hyundai оснащені камерами, датчиками та лідарами (лазерними далекомірами). Кермо, педалі чи будь-які інші органи управління у них відсутні.

На кожному колесі встановлено мотор, який інтегрований в один модуль з гальмами, елементами кермового управління і підвіски. Колеса можуть повертатися на 90 градусів, що підвищує маневреність у міських умовах, а також дозволяє їздити боком і розвертатися на місці.

Телеканал 24 За матеріалами:

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