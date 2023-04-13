Hyundai показала перші зображення нового серійного кросовера (фото) — Finance.ua

Hyundai показала перші зображення нового серійного кросовера (фото) Сьогодні 22:51 — Фондовий ринок

Hyundai показала перші зображення нового серійного кросовера (фото)

Новий концептуальний кросовер Hyundai Mufasa, представлений у Китаї наприкінці березня, незабаром стане серійним. В мережі уже з’явилися перші офіційні зображення його серійної версії, виробництвом якої займеться підприємство Beijing Hyundai.

Паркетник, якому в багатьох ЗМІ пророкують звання наступника ix35, поступається йому в довжині (4475 мм) і висоті (1665 мм), але має таку саму ширину (1850 мм) і трохи більшу колісну базу (2680 мм).

Інтер’єр новинки в Hyundai поки не показали, але завдяки фотошпигунам вже відомо, що в ньому розмістяться відразу три екрани.

Подейкують, що кросовер отримає безальтернативний 2,0-літровий «атмосферник» потужністю 160 к.с., який, можливо, доповнять 48-вольтовим стартер-генератором. Про трансмісію даних немає, а привод, швидше за все, буде лише переднім.

Офіційна прем’єра серійного Hyundai Mufasa відбудеться на міжнародному автосалоні у Шанхаї, який відкриється вже наступного тижня.

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MMR За матеріалами:

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