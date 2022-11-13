Hyundai показала дизайн нового седана — Finance.ua

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Hyundai показала дизайн нового седана

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Компанія Hyundai опублікувала ілюстрації седана Grandeur нового, вже сьомого покоління.
Hyundai показала дизайн нового седана
Hyundai Grandeur — це солідний седан бізнес-класу, мало відомий за межами Кореї. На батьківщині Grandeur — це хіт продажів: за перше півріччя 2022 року місцеві дилери продали майже 34 тисяч таких машин.Hyundai Grandeur попереднього покоління випускається з 2016 рок. Седан нового покоління зовні зовсім не схожий на попередника.
Дизайн автомобіля виконаний у стилі мінівена Staria: тонка смуга ходових вогнів, фари в бампері та широкі грати між ними.
Hyundai показала дизайн нового седана
Позаду ще одна смуга світлотехніки на всю ширину кузова. Серед особливостей дизайну можна відзначити незвичайне оформлення бічного вікна на задній стійці кузова, безрамкові двері і ручки, що висуваються.В оформленні інтер’єру поєднуються ретро-мотиви та сенсорні дисплеї. Для найважливіших функцій залишені «фізичні» кнопки на центральній консолі, а селектор автомата розміщений на рульовій колонці на американський зразок.
Компанія показала зовнішній вигляд та салон машини, але не розкрила жодних технічних подробиць моделі. За попередньою інформацією, новий Hyundai Grandeur спроектований на передньопривідній платформі, спільної з седаном Кіа К8.

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За матеріалами:
AvtoDream
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