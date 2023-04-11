Hyundai планує перейти на електромобілі до 2030 року — Finance.ua

Hyundai планує перейти на електромобілі до 2030 року Вчора 23:27 — Технології&Авто

Hyundai планує перейти на електромобілі до 2030 року

Корейський автовиробник Hyundai Motor Group зобов’язався витратити близько 18,2 мільярда доларів США до 2030 року на збільшення виробництва електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Hyundai, який поставив собі за мету стати одним із трьох провідних виробників електромобілів у світі, планує збільшити річний випуск електрокарів у Кореї до 1,51 мільйона одиниць до кінця цього десятиліття. Це приблизно 40% від світового виробництва електромобілів у 3,64 мільйона одиниць.

Hyundai Motor Group включає Hyundai Motor Co., Kia Corp., бренд Genesis та відділ запчастин і обслуговування Hyundai Mobis Co.

У компанії заявили, що до 2030 року планують мати 31 модель електромобілів у своєму наборі брендів. Hyundai і Genesis раніше планували представити щонайменше 17 електромобілів з акумуляторним живленням до 2030 року, а також 14 моделей від Kia.

Укрінформ За матеріалами:

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