Hyundai Motor планує інвестувати $85,41 млрд до 2032 року для прискорення реалізації своєї стратегії розвитку — Finance.ua

Hyundai Motor планує інвестувати $85,41 млрд до 2032 року для прискорення реалізації своєї стратегії розвитку Сьогодні 02:25 — Фондовий ринок

Hyundai Motor планує інвестувати $85,41 млрд до 2032 року для прискорення реалізації своєї стратегії розвитку

Південнокорейська Hyundai Motor планує інвестувати майже 109,4 трлн вон ($85,41 млрд) для прискорення реалізації своєї стратегії розвитку в період до 2032 року, зокрема 35,8 трлн вон на електромобілі.

Про це пише Reuters

Hyundai Motor, яка разом із дочірньою компанією Kia Corp. входить до числа 10 найбільших автовиробників світу за обсягом продажів, також планує підвищити рівень локалізації виробництва електромобілів у США, своєму найбільшому ринку, збільшивши частку випуску з 0,7% до 75% до 2030 року.

Автовиробник планує продавати 2 млн електромобілів щорічно до 2030 року і прагне досягти рівня рентабельності електромобілів понад 10% у тому ж році.

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