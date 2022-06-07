Hyundai, Kia та Genesis розроблять більше моделей для Європи — Finance.ua
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Hyundai, Kia та Genesis розроблять більше моделей для Європи

Вчора 00:26Технології&Авто
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Представники південнокорейського концерну розповіли про те, що найближчим часом для автомобільного ринку Європи буде розроблено безліч абсолютно нових моделей.
«Ми були настільки успішними [у нашій європейській діяльності], що нам дали більше можливостей для самостійної розробки», — нещодавно сказав Тайрон Джонсон, керівник відділу досліджень та розробок трьох південнокорейських марок.
На думку аналітиків, Hyundai, Kia та Genesis розроблятимуть більше автомобілів у Європі, що відповідають конкретним вимогам місцевих клієнтів. Крім того, групи досліджень і розробок у Європі могли б відповідати за більш глобальні моделі, включаючи продукти підрозділу Hyundai N.
Як відомо, в рамках нової стратегії Hyundai-Kia автовиробник планує подвоїти розмір випробувального полігону на Нюрбургрингу.
Нагадаємо, на eBay продають кастомний седан Genesis G70 у фіолетовій лівреї. Genesis G70 — відмінний спортивний седан. Один з таким екземплярів 2019 року отримав низку помітних модифікацій і тепер шукає нового власника.
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За матеріалами: MMR
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