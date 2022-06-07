Hyundai, Kia та Genesis розроблять більше моделей для Європи — Finance.ua

Hyundai, Kia та Genesis розроблять більше моделей для Європи

Представники південнокорейського концерну розповіли про те, що найближчим часом для автомобільного ринку Європи буде розроблено безліч абсолютно нових моделей.

«Ми були настільки успішними [у нашій європейській діяльності], що нам дали більше можливостей для самостійної розробки», — нещодавно сказав Тайрон Джонсон, керівник відділу досліджень та розробок трьох південнокорейських марок.

На думку аналітиків, Hyundai, Kia та Genesis розроблятимуть більше автомобілів у Європі, що відповідають конкретним вимогам місцевих клієнтів. Крім того, групи досліджень і розробок у Європі могли б відповідати за більш глобальні моделі, включаючи продукти підрозділу Hyundai N.

Як відомо, в рамках нової стратегії Hyundai-Kia автовиробник планує подвоїти розмір випробувального полігону на Нюрбургрингу.

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