Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто — Finance.ua
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Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто

Технології&Авто
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Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто
Компанії Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea і Porsche Korea відкликають понад 210 000 автомобілів у Південній Кореї через несправні компоненти.
Про це повідомляє Yonhap.
У Міністерстві землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї заявили, що чотири компанії добровільно відкликають загалом 213 792 одиниці 24 різних моделей.
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Зазначається, що проблеми, які спонукали до відкликання, включають несправні покажчики повороту в позашляховику Hyundai Tucson, несправну систему керування масляним насосом у седані Kia K5 та проблеми з програмним забезпеченням у системі керування заднім радаром у седані Mercedes-Benz E250.
У відомстві також додали, що власники згаданих транспортних засобів можуть власноруч через урядовий сайт www.car.go.kr дізнатися, чи підлягають їхні транспортні засоби відкликанню.

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За матеріалами:
Укрінформ
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