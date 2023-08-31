Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто — Finance.ua

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто 31.08.2023, 00:52 — Технології&Авто

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають у Кореї понад 210 тисяч авто

Компанії Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea і Porsche Korea відкликають понад 210 000 автомобілів у Південній Кореї через несправні компоненти.

Про це повідомляє Yonhap

У Міністерстві землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї заявили, що чотири компанії добровільно відкликають загалом 213 792 одиниці 24 різних моделей.

Зазначається, що проблеми, які спонукали до відкликання, включають несправні покажчики повороту в позашляховику Hyundai Tucson, несправну систему керування масляним насосом у седані Kia K5 та проблеми з програмним забезпеченням у системі керування заднім радаром у седані Mercedes-Benz E250.

У відомстві також додали, що власники згаданих транспортних засобів можуть власноруч через урядовий сайт www.car.go.kr дізнатися, чи підлягають їхні транспортні засоби відкликанню.

Укрінформ За матеріалами:

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