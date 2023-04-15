Hyundai інвестує значну суму у виробництво електрокарів — Finance.ua

Hyundai інвестує значну суму у виробництво електрокарів Сьогодні 01:29 — Фондовий ринок

Південнокорейський конгломерат Hyundai Motor Group планує інвестувати $18,2 млрд у виробництво електроавтомобілів та пов’язані з ними проекти у Південній Кореї. Про це у вівторок повідомила прес-служба автовиробника.

Три компанії, що входять до конгломерату — Hyundai Motor Company, Kia Corporation і Hyundai Mobis — розраховують у рамках цього плану спільно до 2030 року зайняти третій рядок у світі за обсягом випуску електроавтомобілів.

«Hyundai Motor, Kia і Hyundai Mobis інвестують 24 трильйони геть (близько $18,2 млрд) до 2030 року з метою збільшити обсяги випуску та експорту, а також надати імпульс пов’язаному з електроавтомобілями виробництву», — йдеться в прес-релізі, розміщеному на сайті компанії.

Зокрема, інвестиції підуть на розробку нової платформи електрокарів, технологій, що використовуються в них, і розширення лінійки автомобілів. Hyundai і Kia Corporation розраховують, що до 2030 року їхній спільний обсяг випуску електроавтомобілів складе 3,64 млн машин на рік, 1,5 млн з них будуть вироблятися в Південній Кореї. Лінійку автомобілів буде розширено до 31 моделі.

MMR За матеріалами:

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