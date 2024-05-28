Hyundai готує суперкар на водні — Finance.ua

Hyundai готує суперкар на водні 28.05.2024, 01:21 — Технології&Авто

Hyundai готує суперкар на водні

За даними одразу кількох джерел, компанія Hyundai починає розробку нового суперкара на водневих паливних елементах на основі концепції N Vision 74, яку світ побачив кілька років тому. Корейський автовиробник також працює над розробкою дослідного зразка перед дебютом авто, серійне виробництво якого заплановане на 2026 рік.

Громадськість вперше побачила концепт N Vision 74 влітку 2022 року, коли Hyundai випустила IONIQ 6. На сьогодні N Vision 74 — це лише концепт, який блискуче поєднує майбутнє технології водневих паливних елементів із ретро-стилем минулого, запозичуючи кілька елементів дизайну від Hyundai Pony, що випускався в Кореї з 1975 по 1990 рік.

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За даними видання KED Global, водневе купе від Hyundai буде «вироблятися відносно масово». Прогнозується, що машина коштуватиме близько 366 000 доларів за штуку.

Hyundai N 74, який вже називають першим у світі водневим серійним суперкаром, дебютує до літа 2026 року.

Autogeek За матеріалами:

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