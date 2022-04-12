"Хвилинки ФРС" та подальша доля фондового ринку — Finance.ua

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"Хвилинки ФРС" та подальша доля фондового ринку

Вчора 10:30 — Фондовий ринок

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex

Опубліковані протоколи березневого засідання ФРС розкрили плани регулятора щодо скорочення свого балансу. Зважаючи на все, вже у травні почнеться процес вилучення із системи раніше емітованих грошей у рамках програми QE, яка стартувала у березні 2020 року у відповідь на локдауни через пандемію коронавірусу. Загалом за два роки було надруковано майже 5,0 трлн доларів США, баланс ФРС зріс з 4,1 трлн до 8,9 трлн доларів. На травні почнеться зворотний процес — програма кількісного жорсткості (QT).

Баланс ФРС у період із 1997 — 2022 рр. (Трлн доларів США). Джерело: www.tradingeconomics.com

Без будь-якої паузи, як це було у 2018 році, ФРС одразу почне вилучати із системи по 95 млрд доларів США на місяць. Тобто. баланс скорочуватиметься приблизно на 1% на місяць. За час дії минулої програми QT (2018-2019) регулятору вдалося скоротити свій баланс з 4,5 трлн доларів США до 3,7 трлн доларів, тобто. на 18%. Тривав цей процес 20 місяців. І майже відразу після його закінчення у вересні 2019 року сталася криза ліквідності на міжбанківському ринку, тому довелося знову запускати програму QE. Але Пауелл тоді навіщось заперечував, що це QE. Хоча короткострокові держоблігації США скуповувалися саме за рахунок емісії, а баланс ФРС знову почав зростати.

Інфляція США за період із 1997 — 2022 гг. (%). Джерело: www.tradingeconomics.com

Іншою проблемою керівництва США стала рекордна споживча інфляція. Згідно з останніми звітами, цей показник склав 7,9% у річному обчисленні — рекорд останніх 40 років.Це стало наслідком відновного зростання попиту товари та послуги при дефіциті пропозиції. Надлишкова грошова маса лише прискорила темпи зростання цін. Таким чином, монетарна влада повинна терміново знижувати дисбаланс між товарною та монетарною масою.

Баланс ФРС vs індекс Dow Jones (US30). (%). Джерело: www.tradingeconomics.com

В умовах вилучення 95 млрд доларів на місяць, говорити про зростаючий тренд на фондовому ринку просто не доводиться. Так, будуть якісь фази зростання, але всі вони закінчуватимуться відкатом назад. Процес роздування цін на активи добіг кінця. Раніше вже звертав увагу на те, що ринкова капіталізація американського фондового ринку перевищила 200% ВВП країни, чого ніколи раніше не було. Сталося це виключно завдяки друкарському верстату від ФРС.

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