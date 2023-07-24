ГУР передали $600 тисяч, які були арештовані у «газовій справі» Онищенка — Finance.ua

ГУР передали $600 тисяч, які були арештовані у «газовій справі» Онищенка Сьогодні 17:44

ГУР передали $600 тисяч, які були арештовані у «газовій справі» Онищенка

Головному управлінню розвідки Міноборони передали 600 тис. доларів, які були арештовані у «газовій справі» Онищенка.

САП. Про це інформують пресслужби НАБУ

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України передали на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України 600 тис. доларів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці кошти було вилучено та арештовано у 2016 році в межах розслідування заволодіння коштами при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України»), внаслідок чого державі завдано збитків у сумі більш ніж 740 млн грн.

У відомстві нагадали, що загалом на потребу українських військових надійшло понад 1,7 млрд грн коштів, переданих відповідно до угод про визнання винуватості, а також застав та арештованих коштів у справах САП і НАБУ.

Як повідомлялося, «газова справа» є умовною назвою кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Слідство називає організатором цієї корупційної схеми народного депутата України VII-VIII скликання Олександра Онищенка, який утік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують у створенні злочинної організації, учасники якої в період із січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 мільярда гривень на реалізації природного газу.

У результаті протиправних дій ПАТ «Укргазвидобування», 100% акцій якого належать національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», зазнало збитків на понад 740 млн гривень.

Серед викритих слідством учасників «газової схеми» Онищенка двоє виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ «Укргазвидобування», юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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