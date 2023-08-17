Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт Сьогодні 04:12 — Фондовий ринок

Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт

Німецький виробник одягу Hugo Boss вирішив продати свій роздрібний бізнес у росії та перепрофілювати свою діяльність на оптові постачання продукції.

Про це стало відомо з офіційнійного звіту компанії за перше півріччя 2023 року.

У звіті йдеться, що відбулося переосмислення бізнес-моделі в росії з метою орієнтації на оптовий підхід.

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Внаслідок цього, всі активи та зобов’язання, пов’язані з роздрібним бізнесом, були класифіковані як активи і зобов’язання для продажу станом на 31 березня 2023 року.

Наразі компанія знаходиться у процесі переговорів щодо продажу активів на території країни окупанта.

Нагадаємо, польський логістичний оператор Laude переніс до України активи вартістю €100 млн із рф та країн Центральної Азії. Ще €250 млн компанія планує інвестувати у програму економічного обміну між Україною та ЄС.

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