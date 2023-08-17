Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт — Finance.ua
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Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт

Фондовий ринок
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Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт
Hugo Boss не планує йти з ринку рф, але продасть свої магазини на території країни окупанта — звіт
Німецький виробник одягу Hugo Boss вирішив продати свій роздрібний бізнес у росії та перепрофілювати свою діяльність на оптові постачання продукції.
Про це стало відомо з офіційнійного звіту компанії за перше півріччя 2023 року.
У звіті йдеться, що відбулося переосмислення бізнес-моделі в росії з метою орієнтації на оптовий підхід.
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Внаслідок цього, всі активи та зобов’язання, пов’язані з роздрібним бізнесом, були класифіковані як активи і зобов’язання для продажу станом на 31 березня 2023 року.
Наразі компанія знаходиться у процесі переговорів щодо продажу активів на території країни окупанта.
Нагадаємо, польський логістичний оператор Laude переніс до України активи вартістю €100 млн із рф та країн Центральної Азії. Ще €250 млн компанія планує інвестувати у програму економічного обміну між Україною та ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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