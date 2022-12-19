Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання — Finance.ua
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Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання

Фондовий ринок
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Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання
Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання
Китайська компанія Huawei з 1 січня закриває в росії підрозділ Enterprise Business Group, який відповідав за постачання рішень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для корпоративних клієнтів.
Про це повідомляє Комерсант.
У ньому працювали близько двох тисяч людей.
За словами співрозмовника, частина співробітників отримали пропозиції перевестися до країн СНД, інших буде звільнено.
При цьому він зазначає, що Huawei зберігає в рф центри досліджень та розробок.
Рішення Huawei пов’язане з ризиками вторинних санкцій, оскільки обладнання може використовуватись у держсекторі.
За словами співрозмовника, продукція, ввезена через «паралельний імпорт», може мати обмеження в роботі софту для регіону, тому присутність Huawei на ринку інформаційно-комунікаційних технологій «поступово скорочуватиметься».
У листопаді стало відомо, що Huawei поділяє Enterprise на країни СНД та рф.
Як повідомляв Укрінформ, влітку китайський виробник смартфонів Huawei почав закривати свої фірмові магазини у рф на тлі санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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