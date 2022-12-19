Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання — Finance.ua

Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

Huawei закриває в росії підрозділ продажів телеком-обладнання

Китайська компанія Huawei з 1 січня закриває в росії підрозділ Enterprise Business Group, який відповідав за постачання рішень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для корпоративних клієнтів.

Про це повідомляє Комерсант

У ньому працювали близько двох тисяч людей.

За словами співрозмовника, частина співробітників отримали пропозиції перевестися до країн СНД, інших буде звільнено.

При цьому він зазначає, що Huawei зберігає в рф центри досліджень та розробок.

Рішення Huawei пов’язане з ризиками вторинних санкцій, оскільки обладнання може використовуватись у держсекторі.

За словами співрозмовника, продукція, ввезена через «паралельний імпорт», може мати обмеження в роботі софту для регіону, тому присутність Huawei на ринку інформаційно-комунікаційних технологій «поступово скорочуватиметься».

У листопаді стало відомо, що Huawei поділяє Enterprise на країни СНД та рф.

Як повідомляв Укрінформ, влітку китайський виробник смартфонів Huawei почав закривати свої фірмові магазини у рф на тлі санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

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