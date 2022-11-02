Huawei випустила бюджетний планшет MatePad SE 10.4 — Finance.ua
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Huawei випустила бюджетний планшет MatePad SE 10.4

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Huawei MatePad SE 10.4 оснащений 10.4-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2000×1200 пікселів та співвідношенням сторін 15:9. Пристрій працює на базі останньої версії HarmonyOS 3 і використовує розпізнавання облич для забезпечення безпеки.
Huawei випустила бюджетний планшет MatePad SE 10.4
В наявності чіп Snapdragon 680, 3/4 ГБ оперативної пам’яті, 32/64/128 ГБ флеш-пам’яті, слот для карт microSD, акумулятор ємністю 5100 мАг з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт.
Планшет має 2-Мп фронтальну камеру, 5-Мп основну камеру. Його габарити становлять 246.94×156.7×7.85 мм при вазі 440 г. Випускається пристрій лише у кольорі Graphite Black.
Вартість Huawei MatePad SE 10.4 поки що не названа.
За матеріалами:
iLenta
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