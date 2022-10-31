Huawei припиняє роботу в росії – росЗМІ — Finance.ua
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Huawei припиняє роботу в росії – росЗМІ

Технології&Авто
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Китайський виробник смартфонів та телекомунікаційного обладнання Huawei готується остаточно залишити росію.
Про це пише російське видання «Ізвєстія», посилаючись на власні джерела серед виробників електроніки та сотових операторів.
У статті стверджується, що Huawei повністю припинив прямі поставки смартфонів, планшетів, телевізорів та іншої техніки в росію. А базові станції для стільникового зв’язку компанія припинила постачати ще навесні.
Також на ймовірне припинення роботи компанії в росії може вказувати й оголошення про здачу московського офісу Huawei в оренду з 1 лютого 2023 року.
Утім, не виключається варіант постачання техніки в рф через дистриб’юторів.
На початку липня Huawei оголосив про закриття своїх офіційних торгових точок у росії.
За матеріалами:
Finance.ua
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