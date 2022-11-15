Huawei представила розумні окуляри Vision Glass для смартфона або комп'ютера — Finance.ua
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Huawei представила розумні окуляри Vision Glass для смартфона або комп'ютера

Технології&Авто
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Huawei представила розумні окуляри Vision Glass для смартфона або комп'ютера
Huawei представила розумні окуляри Vision Glass для смартфона або комп'ютера, Фото: Huawei
На виставці 2022 World VR Industry компанія Huawei представила розумні окуляри Vision Glass.
Модель пропонується використовувати спільно зі смартфоном або іншим пристроєм, здатним відтворювати зображення або відеоряд, як додатковий екран.
Модель отримала MicroOLED-дисплеї з роздільною здатністю 1080p на кожне око (кожне 1920×1080 пікселів) і яскравістю 480 кд/м2. Екран здатний відображати 90 % колірного простору DCI-P3 і отримав сертифікат німецької організації TUV Rheinland за високий рівень захисту від шкідливого синього світла.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Розміри екранів не уточнюються, але користувач отримує аналог 140-дюймової панелі.
Зовні Vision Glass набагато більше нагадують звичайні окуляри, ніж VR-пристрій, що випускає компанія Meta. Зліва є роз’єм для підключення смартфона.
Важливо, що модель не має інтегрованого чипсета або накопичувача, неможливе і підключення зовнішнього жорсткого диска або SSD. Це значить, що ґаджет не самостійний і є таким собі додатковим екраном для смартфонів, планшетів або комп’ютерів.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Ємність акумулятора не уточнюється, але пристрій зможе автономно пропрацювати досить довго.
Ціна новинки буде оголошена пізніше. Huawei Vision Glass надійдуть у продаж у грудні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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