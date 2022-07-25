Huawei показала гігантський телевізор із крихітними рамками — Finance.ua

Huawei показала гігантський телевізор із крихітними рамками Вчора 01:01 — Фондовий ринок

Huawei офіційно підтвердила, що новий розумний телевізор Huawei S86 Pro буде офіційно представлений на конференції, присвяченій презентації операційної системи Huawei HarmonyOS 3.0. Слоган нового телевізора: «Домашній кінотеатр з ефектом занурення, ясне та безмежне бачення». Цей телевізор з діагоналлю 86 дюймів стане першим продуктом, оснащеним системою HarmonyOS 3.0.

Перший офіційний постер підтверджує, що цей телевізор отримає покриття антивідблиску AG, а також крихітні рамки з трьох сторін. На верхній частині центру буде встановлена ​​камера з мікрофонами для розпізнавання користувача, відеодзвінків, а також управління контентом.

Екран повинен мати роздільну здатність 4K з підтримкою частоти оновлення зображення 120 Гц. Конкурувати телевізор повинен із таким же гігантським 86-дюймовим телевізором Redmi.

ТБ повинен отримати невідому однокристальну систему, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’яті, а його звукова система включатиме 6 динаміків потужність по 10 Вт. Презентація очікується 27 липня

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