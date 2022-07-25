Huawei показала гігантський телевізор із крихітними рамками — Finance.ua

Huawei показала гігантський телевізор із крихітними рамками
Huawei офіційно підтвердила, що новий розумний телевізор Huawei S86 Pro буде офіційно представлений на конференції, присвяченій презентації операційної системи Huawei HarmonyOS 3.0. Слоган нового телевізора: «Домашній кінотеатр з ефектом занурення, ясне та безмежне бачення». Цей телевізор з діагоналлю 86 дюймів стане першим продуктом, оснащеним системою HarmonyOS 3.0.
Перший офіційний постер підтверджує, що цей телевізор отримає покриття антивідблиску AG, а також крихітні рамки з трьох сторін. На верхній частині центру буде встановлена камера з мікрофонами для розпізнавання користувача, відеодзвінків, а також управління контентом.
Екран повинен мати роздільну здатність 4K з підтримкою частоти оновлення зображення 120 Гц. Конкурувати телевізор повинен із таким же гігантським 86-дюймовим телевізором Redmi.
ТБ повинен отримати невідому однокристальну систему, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’яті, а його звукова система включатиме 6 динаміків потужність по 10 Вт. Презентація очікується 27 липня
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