Хто зі студентів має право на відстрочку — Finance.ua
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Хто зі студентів має право на відстрочку

Особисті фінанси
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Відповідно до частини 2 статті 23 Закону № 3543, деякі категорії населення (а це фактично всі, хто має право на відстрочку) можуть бути мобілізовані лише за їхньою згодою та проходитимуть службу за їхнім бажанням за місцем проживання.
Про це пише Кадровик.
Під час воєнного стану не проводиться призов на строкову службу і так само не проводиться демобілізація солдатів, строк служби яких сплив.
Мобілізація — це про військовозобов'язаних. А юнаки, які досягли призовного віку (20 років), не є військовозобов'язаними, бо на час війни скасовано строкову службу, відтак вони не можуть бути мобілізованими. Але, якщо мають бажання, можуть підписати контракт. Торік для громадян віком 20−27 років, які з тих чи інших причин не проходили строкову службу, була відновлена ця «опція». Віднедавна вікова планка, як відомо, опущена до 25 років. З цього віку молоді люди переходять з категорії призовників до категорії військовозобов'язаних.
Так само строковики, які не можуть бути звільнені зі служби і не можуть у такому статусі брати участь у бойових діях, можуть підписати контракт із ЗСУ.

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

За матеріалами:
Finance.ua
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