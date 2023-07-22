Хто з українців втратить соціальну допомогу від держави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто з українців втратить соціальну допомогу від держави

Особисті фінанси
48
Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), і згідно з нововведеннями деякі українці вже не матимуть права на соціальну допомогу.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Ддопомогу на проживання не отримуватимуть студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, місцем реєстрації яких є гуртожитки.
До того ж, як пояснюється на сайті, право на соціальну допомогу втратили пенсіонери, які до переміщення перебували на повному державному утриманні в закладі для літніх людей і залишилися на такому утриманні після переміщення.
Слід зауважити, що через деякі обставини українцям припинять нараховувати виплати. Це стосується внутрішньо-переміщених осіб, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію в банку.
Соціальну виплату від держави можуть отримати українці, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю і особи, які потребують допомоги на догляд. Розмір виплати залежатиме від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.