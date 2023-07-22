Хто з українців втратить соціальну допомогу від держави — Finance.ua

Хто з українців втратить соціальну допомогу від держави Сьогодні 07:25 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), і згідно з нововведеннями деякі українці вже не матимуть права на соціальну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Ддопомогу на проживання не отримуватимуть студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, місцем реєстрації яких є гуртожитки.

До того ж, як пояснюється на сайті, право на соціальну допомогу втратили пенсіонери, які до переміщення перебували на повному державному утриманні в закладі для літніх людей і залишилися на такому утриманні після переміщення.

Слід зауважити, що через деякі обставини українцям припинять нараховувати виплати. Це стосується внутрішньо-переміщених осіб, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію в банку.

Соціальну виплату від держави можуть отримати українці, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю і особи, які потребують допомоги на догляд. Розмір виплати залежатиме від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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