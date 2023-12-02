Хто з українців може отримати фінансову допомогу в Польщі в 12 тис. злотих — Finance.ua

Хто з українців може отримати фінансову допомогу в Польщі в 12 тис. злотих
У Польщі українські біженці мають можливість отримувати різноманітні фінансові допомоги від держави і від благодійних фондів. Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно відповідати певним критеріям.
Про це пише ukrainianinpoland.
- 1. Особи, які вперше приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року і отримали номер PESEL зі статусом UKR після цієї дати.
- 2. Ніколи не отримували грошової допомоги на базові потреби родини від будь-якої гуманітарної організації на території Польщі.
- 3. Вразливі родини або особи, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці:
- старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини з мінімум двома особами на утриманні (а саме, діти до 18 або старші особи 60 +), самотні вагітні або годуючі матері з двома дітьми, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування і мають підтверджуючі документи (обов'язково).
Регіони
Відтепер процес надання фінансової допомоги здійснюватиметься не у всіх польських регіонах, а лише у таких містах і околицях цих міст:
- Варшаві;
- Щецині;
- Любліні;
- Торуні;
- Бидощі;
- Вроцлаві;
- Познані;
- Катовиці;
- Лодзі.
Це пов’язано зі зменшенням коштів фонду.
Фінансові виплати для вразливих осіб із України від PCPM становлять собою багатоцільову допомогу. Грошова допомога надається протягом 3 місяців у розмірі 820 злотих на одну особу (до 5 членів родини).
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Як отримати
Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити спеціальну анкету.
Анкета доступна за посиланням: https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39.
Нагадаємо, українські громадяни, більшість біженців отримують виплати на дітей у сумі 500 злотих щомісяця. Але зараз ZUS вирішив перевірити ще раз, хто з іноземців отримують допомогу неправомірно.
Якщо українці виїжджають за межі Польщі на термін понад 30 днів, виплачувати допомогу їм припиняють. Але є випадки, коли людина перебуває не в Польщі понад 30 днів, а виплати їй, як і раніше, нараховують. Тепер таким громадянам заблокують виплати.
Довідка Finance.ua:
- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) — це фундація міжнародної допомоги. Вона заснована в 2006 році Войцехом Вільком. Наразі фундація допомагає Іраку, Непалу, Боснії, Перу, Уганді та Україні.
- З самого початку російської агресії PCPM фундація активно допомагає українським біженцям, забезпечуючи їх житлом та усім необхідним.
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