Хто втратить тимчасовий захист у Чехії: терміни та деталі — Finance.ua
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Хто втратить тимчасовий захист у Чехії: терміни та деталі

Особисті фінанси
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Хто втратить тимчасовий захист у Чехії: терміни та деталі
Хто втратить тимчасовий захист у Чехії: терміни та деталі
Реєстрація на продовження тимчасового захисту у Чехії завершилася 15 березня 2024 року. Ті, хто не встиг зареєструватися онлайн, втратять статус після 31 березня 2024 року.
Про це повідомляє чеський МВС для українських біженців Naši Ukrajinci.
Хто втратить тимчасовий захист у Чехії: терміни та деталі
Якщо ви не продовжили тимчасовий захист під час онлайн-реєстрації, він дійсний лише до 31 березня 2024 року.
Після закінчення терміну дії ви можете повторно подати заяву на його отримання в одному з відділень Крайових центрів допомоги Україні (KACPU).
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Варто зверніти увагу на те, що буде проведено новий розгляд підстав для надання тимчасового захисту, так само, як і у випадку подачі першої заяви. Той факт, що ви отримали тимчасовий захист в минулому, не є підставою для його повторного надання.
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Допомога

Якщо вам знову нададуть тимчасовий захист, це не означає, що ви знову матимете право на державну допомогу, наприклад, на оплачуване державою медичне страхування тощо.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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