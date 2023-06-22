Хто в Україні має право на повну оплату лікарняного — Finance.ua

Хто в Україні має право на повну оплату лікарняного Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто в Україні має право на повну оплату лікарняного

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.

Про це пише ПФУ.

Крім того, допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від тривалості набутого страхового стажу виплачується:

громадянам, віднесеним до 1−3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

донорам, які мають право на пільгу;

реабілітованим особам, жертвам репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Довідка Finance.ua:

Із 7 березня 2023 року уповноваженим органом, який здійснюватиме перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, буде Пенсійний фонд України.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ) в Телеграмі.

«Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185 затверджено Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, який набув чинності з 07 березня», — йдеться в повідомленні.

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