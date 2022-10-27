Хто в Польщі має право на віддалену роботу — Finance.ua

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Хто в Польщі має право на віддалену роботу

Особисті фінанси
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Хто в Польщі має право на віддалену роботу
Хто в Польщі має право на віддалену роботу
Дистанційна форма роботи стала особливо популярною зі спалахом пандемії коронавірусу — наприкінці 2019-го — на початку 2020-го. Тоді компанії по всьо світу масово переводили працівників на віддалену працю. А хто ж сьогодні може працювати з дому в Польщі? Про це пише GazetaPrawna.
Так, віддалену роботу в Польщі особливо цінують, наприклад, молоді матері як альтернативу декрету або люди з інвалідністю, яким важко пересуватися поза домом. Але не усім категоріям працівників дозволяють перевестися на дистанційну роботу.

Хто може подати заявку на дистанційну роботу в Польщі

Дистанційна робота може бути реалізована як для всіх співробітників, так і лише для деяких з них. Однак це ніколи не може бути одностороннім рішенням роботодавця. Будь-який працівник може подати заявку про перехід на віддалену роботу. Однак закон Польщі виділяє конкретну категорію працівників, для яких запит на дистанційну роботу має бути задоволений.
Роботодавець зобов’язаний задовольнити заяву:
  • якщо працівник виховує дитину віком до 4-ох років;
  • якщо працівник виховує дитину, яка має важку форму інвалідності або невиліковне захворювання, що загрожує життю і яке виникло у внутрішньоутробному періоді розвитку дитини або під час пологів;
  • якщо працівник доглядає вагітну жінку;
  • якщо посада передбачає робочі обов’язки, які можна виконати віддалено.
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При цьому, якщо працівник хоче повернутися до офісного режиму, то заява про звільнення з дистанційної форми роботи не повинна бути жодним чином обґрунтована. У цьому випадку роботодавець погоджує з працівником дату виходу в офіс на попередніх умовах

Які обов’язки роботодавця перед дистанційними працівниками

  • забезпечення обладнанням, необхідним для виконання робочих обов’язків;
  • страхування обладнання;
  • покриття витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням, експлуатацією обладнання;
  • надати дистанційному працівнику технічну допомогу та необхідне навчання з використання обладнання.
Крім того, до дистанційного працівника роботодавець не може ставитися менш прихильно, ніж до інших працівників, які виконують роботу в офісі чи на іншому робочому місці.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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