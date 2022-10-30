Хто отримає 660 грн при перерахунку пенсії в грудні — Finance.ua

Хто отримає 660 грн при перерахунку пенсії в грудні Вчора 16:27 — Особисті фінанси

В Україні з 1 грудня перерахують прожитковий мінімум для непрацездатних. У результаті мінімальну пенсію збільшать на 66 грн, а максимальну — на 660 грн.

Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік, а також у заяві Міністерства соціальної політики. Так, прожитковий мінімум у грудні підвищать для пенсіонерів із 2027 до 2093 грн. Це дозволить:

мінімальну пенсію збільшити на 3,5% — до 2093 грн;

максимальну пенсію збільшать із 20 270 до 20 930 грн.

«Також заплановано перерахунок усіх пенсій та допомоги вже у грудні, коли в нас вкотре підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум», — зазначили в Мінсоці. Щоправда, йдеться про підвищення далеко не всіх пенсій. На збільшення можуть розраховувати три категорії українців.

Це ті, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менший за мінімальну. Фактично вони отримують мінімальну пенсію, а збільшення отримують разом із підвищенням прожиткового мінімуму.

Ті, хто одержує максимальну виплату. Йдеться про українців, які отримували високу зарплату або їхні виплати порахували за спеціальною формулою. Вони можуть отримувати не більш ніж 10 прожиткових мінімумів. З 1 грудня це на 660 грн більше.

Ті, хто має великий стаж. За кожен рік стажу понаднорми збільшення у розмірі 1% прожиткового мінімуму. До грудня це 20,27 грн, а після грудня — 20,93 грн.

Довідка Finance.ua:

В Україні мінімальну пенсію 2023-го заморозять. Вона залишиться на рівні 2093 грн. Також не підвищуватимуть і мінімальну зарплату — з жовтня 2022-го та весь 2023 рік вона залишиться у розмірі 6700 грн.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.